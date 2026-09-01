Journées européennes du patrimoine l’église Saint-Yon Locuon Ploërdut
samedi 19 septembre 2026 · Locuon · Ploërdut
Informations pratiques
Ploërdut
Journées européennes du patrimoine l’église Saint-Yon
Locuon Eglise Saint-Yon Ploërdut Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
En levant le regard sur le clocher en granite, vous apercevrez de nombreuses têtes humaines sculptées. L’église, construite à partir du 16e, abrite des autels gallo-romains réemployés comme bénitiers. Visite libre. .
Locuon Eglise Saint-Yon Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 44 43
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English :
L’événement Journées européennes du patrimoine l’église Saint-Yon Ploërdut a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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