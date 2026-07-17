Journées Européennes du Patrimoine – Les Dauphins de la BD, École des Beaux-arts de Versailles, Versailles

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine – Les Dauphins de la BD 19 et 20 septembre École des Beaux-arts de Versailles Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Journées Européennes du Patrimoine : L’École des Beaux-arts de Versailles ouvre sa galerie et célèbre la bande dessinée jeunesse.

À l’occasion de la 43e édition des Journées Européennes du Patrimoine, l’École des Beaux-arts de Versailles invite le grand public à pousser les portes de sa galerie.

Une exposition : « Les Dauphins de la BD »

Cette année, la programmation met à l’honneur le neuvième art à travers l’exposition « Les Dauphins de la BD », dédiée à l’univers de la bande dessinée jeunesse.

L’événement est construit autour des œuvres de Philippe Callier, auteur, illustrateur et professeur de l’atelier BD de l’école. En écho à son travail, le public pourra également découvrir les créations originales, planches et travaux de recherche des élèves des ateliers. Cette exposition offre un regard rare et privilégié sur le processus de création, de la première esquisse au crayon jusqu’à la mise en couleur.

École des Beaux-arts de Versailles 11, rue Saint-Simon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 70 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/ecole-des-beaux-arts/ https://www.facebook.com/GaleriedesBeauxArtsDeVersailles/ [{« type »: « email », « value »: « beaux.arts@versailles.fr »}] L’école des beaux-arts de Versailles, située au 11, rue Saint-Simon à Versailles, est une école d’art française municipale fondée en 1795.

Philippe Callier, auteur, illustrateur et professeur célèbre la BD jeunesse avec ses élèves.

© Philippe Callier