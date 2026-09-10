Journées européennes du patrimoine : L’hôtel de ville, Hôtel de Ville, Limoges
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Limoges
Informations pratiques
Journées européennes du patrimoine : L’hôtel de ville Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel de Ville Haute-Vienne
Gratuit sur présentation d’un ticket à retirer sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00
LA MAISON COMMUNE
Inaugurée en 1883, l’hôtel de ville présente une somptueuse façade en calcaire associant plusieurs styles architecturaux. Laissez-vous conter l’histoire de cet édifice, ses salles prestigieuses et sa place éminente dans la vie de la cité, d’hier à aujourd’hui.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Horaires de visite : 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00
Durée : 45 min
Départ sur présentation d’un ticket à retirer sur place.
Distribution de l’ensemble des tickets dès 9h45 pour les visites du matin et 13h45 pour celles de l’après-midi.
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Hôtel de Ville 1 square Jacques-Chirac Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
Découvrez l’histoire de la construction de l’hôtel de ville. #Villedartetdhistoire #JEP2026
© Ville de Limoges
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