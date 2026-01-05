Journées Européennes du Patrimoine

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

2026-09-19

Parcourez les rues, visitez les musées et découvrez des endroits habituellement fermés au public… De l’Antiquité à nos jours, ne manquez pas ce voyage dans le temps !

Ouverture &cclesia, Tour des Echevins, Espace muséal Jules Adler, Conservatoire de la Dentelle, Musée du Combattant, Ecomusée du Pays de la Cerise, visites guidées, expositions, ateliers de reliure et d’enluminure, …

Programme en cours .

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41

English : Journées Européennes du Patrimoine

