Journées Européennes du Patrimoine Luxeuil-les-Bains
Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
2026-09-19
Parcourez les rues, visitez les musées et découvrez des endroits habituellement fermés au public… De l’Antiquité à nos jours, ne manquez pas ce voyage dans le temps !
Ouverture &cclesia, Tour des Echevins, Espace muséal Jules Adler, Conservatoire de la Dentelle, Musée du Combattant, Ecomusée du Pays de la Cerise, visites guidées, expositions, ateliers de reliure et d’enluminure, …
Programme en cours .
Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41
English : Journées Européennes du Patrimoine
