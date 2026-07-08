Journées Européennes du Patrimoine Oullins Lyon

Informations pratiques

Lyon

Journées Européennes du Patrimoine

Oullins Lieux divers Lyon Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Chaque année, vous êtes invités à venir visiter gratuitement les édifices publics, musées, châteaux ou demeures privées.

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Oullins Lieux divers Lyon 69000 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

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English : The European Heritage Days

Every year you are invited to visit public buildings, museums, chateaux or private homes free of charge.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Lyon a été mis à jour le 2026-07-02 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme