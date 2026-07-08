Journées Européennes du Patrimoine Oullins Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Oullins · Lyon
Informations pratiques
Lyon
Journées Européennes du Patrimoine
Oullins Lieux divers Lyon Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Chaque année, vous êtes invités à venir visiter gratuitement les édifices publics, musées, châteaux ou demeures privées.
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Oullins Lieux divers Lyon 69000 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
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English : The European Heritage Days
Every year you are invited to visit public buildings, museums, chateaux or private homes free of charge.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Lyon a été mis à jour le 2026-07-02 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme
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