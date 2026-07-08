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Journées Européennes du Patrimoine Oullins Lyon

samedi 19 septembre 2026 · Oullins · Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Oullins
Adresse
Lieux divers
Ville
69000 Lyon
Département
Rhône
Tarif

Lyon

Journées Européennes du Patrimoine

Oullins Lieux divers Lyon Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Chaque année, vous êtes invités à venir visiter gratuitement les édifices publics, musées, châteaux ou demeures privées.
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Oullins Lieux divers Lyon 69000 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes  

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English : The European Heritage Days

Every year you are invited to visit public buildings, museums, chateaux or private homes free of charge.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Lyon a été mis à jour le 2026-07-02 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

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