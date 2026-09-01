Journées européennes du patrimoine Maison de la Culture Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Firminy

Informations pratiques

Firminy

Journées européennes du patrimoine Maison de la Culture

Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Rue des noyers Firminy Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez cet édifice phare de l’architecture de Le Corbusier, inscrit il y a 10 ans sur la liste du Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO.

Profitez d’un moment de détente dans le foyer-bar de la Maison de la Culture.

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Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Rue des noyers Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 61 08 72 information@sitelecorbusier.com

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English :

Discover this landmark building designed by Le Corbusier, which was inscribed on UNESCO’s World Heritage List 10 years ago.

Enjoy a relaxing moment in the lobby bar of the Maison de la Culture.

L’événement Journées européennes du patrimoine Maison de la Culture Firminy a été mis à jour le 2026-08-14 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès