Journées Européennes du Patrimoine Maison de la Mosaïque Contemporaine Maison de la Mosaïque Contemporaine Paray-le-Monial
samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Mosaïque Contemporaine · Paray-le-Monial
Informations pratiques
Paray-le-Monial
Journées Européennes du Patrimoine Maison de la Mosaïque Contemporaine
Maison de la Mosaïque Contemporaine 15b quai de l’industrie Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Vous pourrez découvrir la pratique de la mosaïque via différents supports: vidéo, visite de notre exposition temporaire Traversées de Carole Boubli, visite du jardin, découverte d’un atelier démonstration de mosaïque de 14h à 18h. .
Maison de la Mosaïque Contemporaine 15b quai de l’industrie Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 83 13 contact@maisondelamosaique.org
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English : Journées Européennes du Patrimoine Maison de la Mosaïque Contemporaine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Maison de la Mosaïque Contemporaine Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-07-29 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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