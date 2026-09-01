Journées Européennes du Patrimoine Maison dite La Synagogue Maison dite de La Synagogue Hérisson

Informations pratiques

Hérisson

Journées Européennes du Patrimoine Maison dite La Synagogue

Maison dite de La Synagogue 3 rue de l’Abbe Aury Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Durant le week-end des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2026, la Maison dite La Synagogue à Hérisson sera exceptionnellement ouverte à la visite, sur réservation uniquement au 06 52 07 87 57, nombre de places limité, durée 1h15.

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Maison dite de La Synagogue 3 rue de l’Abbe Aury Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 07 87 57 herisson1300@gmail.com

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English :

During the European Heritage Days weekend on September 19 and 20, 2026, the building known as “La Synagogue” in Hérisson will be open to visitors on an exceptional basis, by reservation only at 06 52 07 87 57. Space is limited, and the tour lasts 1 hour and 15 minutes.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Maison dite La Synagogue Hérisson a été mis à jour le 2026-09-02 par Montluçon Tourisme