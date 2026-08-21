Journées européennes du patrimoine, Maison Rouge musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre Maison Rouge musée des vallées cévenoles Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite à deux voix, occitan/ français à 15h

En partenariat avec l’IEO*

Un médiateur culturel du musée et un enseignant-intervenant d’occitan se rencontrent à travers les collections, à la recherche des mots et expressions qui les interprètent. *IEO : Institut d’Études Occitanes

Visite guidée de la collection permanente

Samedi à 10h, 14h et 16h30

Dimanche à 10h, 14h et 16h30

Faites connaissance avec les vallées cévenoles à travers une visite introduisant les grandes thématiques du musée : paysage, châtaignier, élevage, vie domestique et fait religieux.

Visite en famille, à 11h

Rythmée par des animations et des défis qui ponctuent le parcours, c’est une expérience à la fois instructive, sensorielle et interactive qui vous est proposée, idéale pour partager un moment en famille.

Pour toute la famille enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte.

En plus, le dimanche 20 septembre, de 10h-18h

Deuxième édition de Barbeautine, la guinguette éphémère du CPIE en partenariat avec EPTB Gardons. Immersion ludique et informative autour de la préservation de l’eau, avec des ateliers, des animations et des rencontres pour tous les publics dans la cour des fileuses.

Barbeautine, la guinguette éphémère, vous invite à une journée pleine de découvertes, de jeux et de bonne humeur autour de notre bien le plus précieux. Au cœur d’un véritable village de stands, partez à la rencontre d’acteurs engagés qui vous feront découvrir l’eau sous toutes ses facettes. Défis, ateliers, expériences et rencontres insolites vous attendent pour explorer les multiples enjeux liés à cette ressource essentielle.

Patrimoine commun de la Nation, l’eau est au cœur de défis qui nous concernent tous. Tout au long de la journée, animations, démonstrations et échanges vous permettront d’apprendre, sans même vous en rendre compte, comment mieux comprendre et préserver cette richesse indispensable.

Les stands seront animés par les associations et structures partenaires : Cultivons-nous, COGard, Sentiers Vagabonds, Graine de Jade, Sors de ta Boîte, Pazapas, Diptyk, Soignons la Terre Soignons les Hommes, le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon, la Maison de l’Eau et l’EPTB Gardons, qui partageront leurs connaissances, leurs expériences et leurs actions en faveur de l’eau et de l’environnement.

Maison Rouge musée des vallées cévenoles 35 Grand rue, 30270 Saint-Jean du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie 04 66 85 10 48 https://www.maisonrouge-musee.fr https://www.facebook.com/MaisonRougeMusee/

De nombreuses visites vous font découvrir les différentes collections du musée. Une guinguette éphémère vous attend dans le parc pour des animations, ateliers et rencontres.

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