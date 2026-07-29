Informations pratiques

Asnières-sur-Vègre

Journées Européennes du Patrimoine Manoir de La Cour

6 rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 1 – 1 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Pour les Journées européennes du patrimoine, venez (re)découvrir le Manoir de La Cour et le voyage au Moyen Âge

>>> Exposition temporaire Le voyage au Moyen Âge

Dernière ligne droite pour découvrir l’exposition autour du voyage au Moyen Age, les différentes cartes médiévales et les objets de reconstitution pour la navigation.

>>> 15H Visite flash Voyager au Moyen Age (durée 30 min)

A pied, à cheval, en chariot ou en bateau, les marchands, pèlerins, soldats, moines et troubadours parcourent un monde qu’ils commencent à connaitre grâce aux cartes et aux récits de voyageurs. Grace à cette visite, vous découvrirez combien les héritages médiévaux liés aux voyages imprègnent encore notre quotidien.

>>> En continu Animation Cartes médiévales

Plongez dans l’univers merveilleux des cartes médiévales, découvrez les créatures étonnantes qu’elles abritent et voguez vers d’autres horizons.

>>> 16H30 Visite flash Architecture du Manoir (durée 30 min)

Suivez le guide et devenez apprentis archéologues du bâti afin de décrypter, lors d’une promenade autour du Manoir, les pierres de l’édifice du 13e siècle. .

6 rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For European Heritage Days, come and (re)discover the Manoir de La Cour and take a journey back to the Middle Ages

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Manoir de La Cour Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-08-11 par CDT72