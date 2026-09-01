Journées Européennes du Patrimoine Mémorial des mineurs de Misengrain Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu
samedi 19 septembre 2026 · Noyant-la-Gravoyère · Segré-en-Anjou Bleu
Informations pratiques
Segré-en-Anjou Bleu
Journées Européennes du Patrimoine Mémorial des mineurs de Misengrain
Noyant-la-Gravoyère 20, rue du Misengrain Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour les Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2026, découvrez le mémorial lors d’une visite commentée.
Le mémorial des mineurs de Misengrain rend hommage aux ardoisiers morts au fond des mines de Misengrain et de la Gâtelière. Deux stèles en ardoise portent les noms de 38 victimes, disparues entre 1888 et 1975.
Le mémorial rappelle notamment le drame du 15 novembre 1888, la plus importante catastrophe minière survenue sur le site. Un éboulement fit alors 18 victimes, dont 15 restèrent ensevelies.
À l’occasion de cette visite commentée, l’histoire du site et du mémorial sera présentée, avant une lecture par un comédien du rapport de l’accident de 1888. Le chevalement du puits n°6 et sa machine d’extraction, visibles à proximité, complètent cette découverte de la mémoire ardoisière de Misengrain.
Visite guidée à 11h .
Noyant-la-Gravoyère 20, rue du Misengrain Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com
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English :
During European Heritage Days on September 19 and 20, 2026, explore the memorial on a guided tour.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Mémorial des mineurs de Misengrain Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Anjou bleu
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