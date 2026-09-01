Journées européennes du patrimoine Messe du patrimoine Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Firminy

dimanche 20 septembre 2026 · Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle · Firminy

Informations pratiques

Firminy

Journées européennes du patrimoine Messe du patrimoine

Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Rue des noyers Firminy Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Nef de l’église Saint-Pierre de Firminy-Vert.

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Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Rue des noyers Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 61 08 72 information@sitelecorbusier.com

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English :

Nave of Saint-Pierre church in Firminy-Vert.

L’événement Journées européennes du patrimoine Messe du patrimoine Firminy a été mis à jour le 2026-08-17 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès