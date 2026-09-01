Journées européennes du patrimoine Messe du patrimoine Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Firminy
dimanche 20 septembre 2026 · Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle · Firminy
Informations pratiques
Firminy
Journées européennes du patrimoine Messe du patrimoine
Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Rue des noyers Firminy Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Nef de l’église Saint-Pierre de Firminy-Vert.
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Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Rue des noyers Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 61 08 72 information@sitelecorbusier.com
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English :
Nave of Saint-Pierre church in Firminy-Vert.
L’événement Journées européennes du patrimoine Messe du patrimoine Firminy a été mis à jour le 2026-08-17 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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