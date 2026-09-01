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Journées européennes du patrimoine Messe du patrimoine Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Firminy

dimanche 20 septembre 2026 · Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle · Firminy

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle
Adresse
Rue des noyers
Ville
42700 Firminy
Département
Loire
Tarif

Firminy

Journées européennes du patrimoine Messe du patrimoine

Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Rue des noyers Firminy Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Nef de l’église Saint-Pierre de Firminy-Vert.
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Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Rue des noyers Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 61 08 72  information@sitelecorbusier.com

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English :

Nave of Saint-Pierre church in Firminy-Vert.

L’événement Journées européennes du patrimoine Messe du patrimoine Firminy a été mis à jour le 2026-08-17 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès

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