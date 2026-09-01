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Journées Européennes du Patrimoine Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome Montélimar

samedi 19 septembre 2026 · Chemin de l'Entrée de l'Aérodrome · Montélimar

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Chemin de l'Entrée de l'Aérodrome
Adresse
Aérodrome de Montélimar
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
1 Gratuit -7 ans

Montélimar

Journées Européennes du Patrimoine

Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome Aérodrome de Montélimar Montélimar Drôme

Tarif : – – 1 EUR

Gratuit -7 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, le musée vous donne rendez-vous les 19 et 20 septembre 2026 de 14h à 18h30 pour deux après-midi insolites parmi les avions !
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Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome Aérodrome de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 79 49  contact@meacmtl.com

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English :

%C0 To celebrate European Heritage Days, the museum invites you to join us on September 19 and 20, 2026, from 2:00 p.m. to 6:30 p.m. for two unique afternoons among the airplanes!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Montélimar a été mis à jour le 2026-08-18 par Montélimar Tourisme Agglomération

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