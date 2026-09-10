Journées Européennes du Patrimoine : Mosaïc se raconte, Mosaïc, le jardin des cultures, Houplin-Ancoisne

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine : Mosaïc se raconte Samedi 19 septembre, 11h00, 16h00 Mosaïc, le jardin des cultures Nord

Gratuit pour tous – Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Mocquet, houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France https://enm.lillemetropole.fr/parcs/mosaic-le-jardin-des-cultures [{« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}]

Savez-vous ce qu’il y avait avant Mosaïc ? En compagnie d’un guide, partez à la découverte du site de la préhistoire jusqu’à la conception du jardin en 2004.

@Samuel_Amez