Ludo au Jardin Tissé + Impro à l’Île Africa Mama, Mosaïc, le jardin des cultures, Houplin-Ancoisne

Informations pratiques

Ludo au Jardin Tissé + Impro à l’Île Africa Mama Dimanche 13 septembre, 15h00 Mosaïc, le jardin des cultures Nord

Entrée au jardin payante : 6 € / 4 € / 17 € tribu / 0 € < 4 ans - Spectacle et jeux compris dans le tarif d'entrée Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-13T15:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-13T15:00:00+02:00 - 2026-09-13T18:00:00+02:00

15 h – 18 h

en continu

Ludo au Jardin Tissé

Équipe Mosaïc

Jeu

Tout public

Mosaïc se découvre aussi à travers les jeux de société ! Alors que les oies frisées barbottent dans la mare, profitez de l’ambiance bucolique du Jardin Tissé tout en jouant à Patchwork ou à Aventurier du rail : Pologne.

15 h / 16 h

30min

Impro à L’île Africa Mama

Ligue Impro Marcq

Tout public

C’est l’effervescence ici ! Les idées fusent, les personnages et les situations s’enchaînent. Avec l’aide du public, deux comédiens improvisent et offrent un spectacle humoristique et décalé au cœur du jardin île Africa Mama.

Ouverture de Mosaïc : 10 h – 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.

Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Mocquet, houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France https://enm.lillemetropole.fr/parcs/mosaic-le-jardin-des-cultures [{« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}]

Une partie de « patchwork » au cœur de la campagne polonaise. Puis, direction l’Afrique de l’Ouest ! À l’ombre de l’arbre, deux comédiens improvisent, jonglent avec les mots. Tout un village s’anime !

@J.DUFRESNE