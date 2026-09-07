Ludo au Jardin Tissé + Impro à l’Île Africa Mama, Mosaïc, le jardin des cultures, Houplin-Ancoisne
dimanche 13 septembre 2026 · Mosaïc, le jardin des cultures · Houplin-Ancoisne
Informations pratiques
Ludo au Jardin Tissé + Impro à l’Île Africa Mama Dimanche 13 septembre, 15h00 Mosaïc, le jardin des cultures Nord
Entrée au jardin payante : 6 € / 4 € / 17 € tribu / 0 € < 4 ans - Spectacle et jeux compris dans le tarif d'entrée Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-13T15:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-13T15:00:00+02:00 - 2026-09-13T18:00:00+02:00
15 h – 18 h
en continu
Ludo au Jardin Tissé
Équipe Mosaïc
Jeu
Tout public
Mosaïc se découvre aussi à travers les jeux de société ! Alors que les oies frisées barbottent dans la mare, profitez de l’ambiance bucolique du Jardin Tissé tout en jouant à Patchwork ou à Aventurier du rail : Pologne.
15 h / 16 h
30min
Impro à L’île Africa Mama
Ligue Impro Marcq
Tout public
C’est l’effervescence ici ! Les idées fusent, les personnages et les situations s’enchaînent. Avec l’aide du public, deux comédiens improvisent et offrent un spectacle humoristique et décalé au cœur du jardin île Africa Mama.
Ouverture de Mosaïc : 10 h – 19 h. Dernier accès à 18 h
Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.
Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Mocquet, houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France https://enm.lillemetropole.fr/parcs/mosaic-le-jardin-des-cultures [{« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}]
Une partie de « patchwork » au cœur de la campagne polonaise. Puis, direction l’Afrique de l’Ouest ! À l’ombre de l’arbre, deux comédiens improvisent, jonglent avec les mots. Tout un village s’anime !
@J.DUFRESNE
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