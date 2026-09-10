Mosaïc, le jardin des cultures se raconte, Mosaïc, le jardin des cultures, Houplin-Ancoisne

Informations pratiques

Mosaïc, le jardin des cultures se raconte 19 et 20 septembre Mosaïc, le jardin des cultures Nord

Gratuit – Inscription sur place ou sur la billetterie en ligne https://enm.lillemetropole.fr/billetterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Savez-vous ce qu’il y avait avant Mosaïc ? En compagnie d’un guide, partez à la découverte du site de la préhistoire jusqu’à la conception du jardin en 2004.

Rendez-vous : 11 h et 16 h.

Ouverture de Mosaïc : 10 h – 18 h. Dernier accès à 17 h

Durée : 1 h 15

Inscription sur place ou sur la billetterie en ligne https://enm.lillemetropole.fr/billetterie

Public : tout public

L’accès au jardin est gratuit le samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles et animations.

Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Mocquet, Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France 03 20 63 11 24 https://enm.lillemetropole.fr/parcs/mosaic-le-jardin-des-cultures https://www.facebook.com/mosaicjardindescultures [{« link »: « https://enm.lillemetropole.fr/billetterie »}] Au cœur du Parc de la Deûle, se niche un jardin extraordinaire…Bienvenue à Mosaïc, le jardin des cultures !

Fruit du talent des paysagistes Jacques Simon, Yves Hubert et Jean-Noël Capart, Mosaïc raconte et célèbre la diversité culturelle de la métropole lilloise.

Labellisé Jardin remarquable par le Ministère de la Culture, Destination d’Excellence et Tourisme et Handicap, Mosaïc est une invitation au voyage où chacun retrouve des échos de ses propres racines et découvre celles des autres le temps d’une promenade ludique, emplie de poésie. Paysagistes et plasticiens se sont inspirés des souvenirs des habitants pour concevoir onze jardins thématiques où cohabitent curiosités botaniques, animaux domestiques rares et œuvres d’art. En voiture

Prendre l’A1, sortie Seclin, et suivre le fléchage « Parc de la Deûle » puis « Mosaïc »

OU prendre l’A25 puis RN41 sortie Santes, puis suivre le fléchage « Mosaïc »

Parking – 800 places : rue du bon blé

Le parking ne dispose pas de bornes de recharge pour les véhicules électriques.

En train

Descendre aux gares de Santes (2 km jusqu’à MOSAÏC), Wavrin (5 km), Don (7 km) ou Seclin (7 km).

À vélo

Pour retrouver tous les aménagements cyclables métropolitains du territoire, consultez la carte MEL à Vélo

Arceaux vélos : face et à l’intérieur de Mosaïc

En métro et bus

Métro ligne 1 arrêt CHU Eurasanté

Puis bus ligne 879 (réseau Arc en ciel) arrêt Mosaïc .

Les dimanches et jours fériés, prendre le bus 858 arrêt Mosaïc

Savez-vous ce qu’il y avait avant Mosaïc ? En compagnie d’un guide, partez à la découverte du site de la préhistoire jusqu’à la conception du jardin en 2004.

©Samuel Amez / MEL