Mosaïc, le jardin des cultures se raconte, Mosaïc, le jardin des cultures, Houplin-Ancoisne
samedi 19 septembre 2026 · Mosaïc, le jardin des cultures · Houplin-Ancoisne
Informations pratiques
Mosaïc, le jardin des cultures se raconte 19 et 20 septembre Mosaïc, le jardin des cultures Nord
Gratuit – Inscription sur place ou sur la billetterie en ligne https://enm.lillemetropole.fr/billetterie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Savez-vous ce qu’il y avait avant Mosaïc ? En compagnie d’un guide, partez à la découverte du site de la préhistoire jusqu’à la conception du jardin en 2004.
Rendez-vous : 11 h et 16 h.
Ouverture de Mosaïc : 10 h – 18 h. Dernier accès à 17 h
Durée : 1 h 15
Inscription sur place ou sur la billetterie en ligne https://enm.lillemetropole.fr/billetterie
Public : tout public
L’accès au jardin est gratuit le samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026
Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles et animations.
Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Mocquet, Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France 03 20 63 11 24 https://enm.lillemetropole.fr/parcs/mosaic-le-jardin-des-cultures https://www.facebook.com/mosaicjardindescultures [{« link »: « https://enm.lillemetropole.fr/billetterie »}] Au cœur du Parc de la Deûle, se niche un jardin extraordinaire…Bienvenue à Mosaïc, le jardin des cultures !
Fruit du talent des paysagistes Jacques Simon, Yves Hubert et Jean-Noël Capart, Mosaïc raconte et célèbre la diversité culturelle de la métropole lilloise.
Labellisé Jardin remarquable par le Ministère de la Culture, Destination d’Excellence et Tourisme et Handicap, Mosaïc est une invitation au voyage où chacun retrouve des échos de ses propres racines et découvre celles des autres le temps d’une promenade ludique, emplie de poésie. Paysagistes et plasticiens se sont inspirés des souvenirs des habitants pour concevoir onze jardins thématiques où cohabitent curiosités botaniques, animaux domestiques rares et œuvres d’art. En voiture
Prendre l’A1, sortie Seclin, et suivre le fléchage « Parc de la Deûle » puis « Mosaïc »
OU prendre l’A25 puis RN41 sortie Santes, puis suivre le fléchage « Mosaïc »
Parking – 800 places : rue du bon blé
Le parking ne dispose pas de bornes de recharge pour les véhicules électriques.
En train
Descendre aux gares de Santes (2 km jusqu’à MOSAÏC), Wavrin (5 km), Don (7 km) ou Seclin (7 km).
À vélo
Pour retrouver tous les aménagements cyclables métropolitains du territoire, consultez la carte MEL à Vélo
Arceaux vélos : face et à l’intérieur de Mosaïc
En métro et bus
Métro ligne 1 arrêt CHU Eurasanté
Puis bus ligne 879 (réseau Arc en ciel) arrêt Mosaïc .
Les dimanches et jours fériés, prendre le bus 858 arrêt Mosaïc
Savez-vous ce qu’il y avait avant Mosaïc ? En compagnie d’un guide, partez à la découverte du site de la préhistoire jusqu’à la conception du jardin en 2004.
©Samuel Amez / MEL
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