Journées Européennes du Patrimoine Moulin de l’Epinay La Chapelle-Saint-Florent Mauges-sur-Loire
Journées Européennes du Patrimoine Moulin de l’Epinay La Chapelle-Saint-Florent Mauges-sur-Loire dimanche 20 septembre 2026.
Mauges-sur-Loire
Journées Européennes du Patrimoine Moulin de l’Epinay
La Chapelle-Saint-Florent 3 l’Epinay Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Vous cherchez un site à visiter dans le cadre des Journées européennes du patrimoine ? Rendez-vous au Moulin de l’Épinay !
Une journée à vivre en famille !
Le Moulin de l’Épinay est un moulin à vent qui écrase le blé pour produire de la farine à la meule de pierre de façon traditionnelle. Il a été construit en 1822 , et permet d’admirer le panorama exceptionnel, du haut de ses 19 mètres.
Suivez le meunier dans son quotidien au travers d’une visite guidée du Moulin le parcours du blé jusqu’à sa transformation en farine.
Créneaux des visites guidées 15h, 16h, 17h et 18h. Pensez à réserver !
Après l’effort, le réconfort dégustez de délicieuses crêpes maisons sur place durant cette journée !
Tout public.
Réservation obligatoire auprès du Moulin de l’Epinay. .
La Chapelle-Saint-Florent 3 l’Epinay Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 73 33 contact1@moulinepinay.com
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English :
Looking for a site to visit during the European Heritage Days? Go to the Moulin de l’Épinay!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Moulin de l’Epinay Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-14 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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