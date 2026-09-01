Journées Européennes du Patrimoine Moulins du Bouchat Les Moulins du Bouchat Mazet-Saint-Voy

samedi 19 septembre 2026 · Les Moulins du Bouchat · Mazet-Saint-Voy

Informations pratiques

Mazet-Saint-Voy

Journées Européennes du Patrimoine Moulins du Bouchat

Les Moulins du Bouchat Le Bouchat Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre des Moulins au Bouchat près des étangs. 3 moulins à grain du XVIIe siècle. L’un est en état de fonctionnement.

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Les Moulins du Bouchat Le Bouchat Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

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English :

Self-guided tour of the mills at Le Bouchat near Les Étangs. Three 17th-century grain mills. One is still in working order.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Moulins du Bouchat Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon