Journées européennes du patrimoine Musée de la Vie romantique Paris

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la Vie romantique · Paris

Informations pratiques

14h Pierre Rouinvy, classe de piano de Jean-Marie Cottet

Frédéric Chopin, Sonate n°3 opus 58 (extrait : I Allegro Maestoso)

Johannes Brahms, Klavierstücke opus 119 (extrait : n°1 Adagio)

Richard Wagner-Franz Liszt, La mort d’Isolde

14h45 Yuna Tashiro, classe de piano de David Saudubray

Frédéric Chopin

Nocturne opus 27 n°2

Étude opus 25 n°5 (extrait : Scherzo n°4)

15h30 Pierre Rouinvy

Frédéric Chopin, Sonate n°3 opus 58 (extrait : I Allegro Maestoso)

Johannes Brahms, Klavierstücke opus 119 (extrait : n°1 Adagio)

Richard Wagner-Franz Liszt, La mort d’Isolde

16h15 Yuna Tashiro

Frédéric Chopin

Barcarolle opus 60

Valse opus 42 Ballade n°3

Les élèves pianistes du conservatoire participe aux Journées européenne du Patrimoine au Musée de la Vie romantique

Le dimanche 20 septembre 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T14:00:00+02:00_2026-09-20T17:00:00+02:00

Musée de la Vie romantique 16 rue Chaptal 75009 Paris

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