Journées européennes du patrimoine Musée de la Vie romantique Paris
dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la Vie romantique · Paris
Informations pratiques
14h Pierre Rouinvy, classe de piano de Jean-Marie Cottet
Frédéric Chopin, Sonate n°3 opus 58 (extrait : I Allegro Maestoso)
Johannes Brahms, Klavierstücke opus 119 (extrait : n°1 Adagio)
Richard Wagner-Franz Liszt, La mort d’Isolde
14h45 Yuna Tashiro, classe de piano de David Saudubray
Frédéric Chopin
Nocturne opus 27 n°2
Étude opus 25 n°5 (extrait : Scherzo n°4)
15h30 Pierre Rouinvy
Frédéric Chopin, Sonate n°3 opus 58 (extrait : I Allegro Maestoso)
Johannes Brahms, Klavierstücke opus 119 (extrait : n°1 Adagio)
Richard Wagner-Franz Liszt, La mort d’Isolde
16h15 Yuna Tashiro
Frédéric Chopin
Barcarolle opus 60
Valse opus 42 Ballade n°3
Les élèves pianistes du conservatoire participe aux Journées européenne du Patrimoine au Musée de la Vie romantique
Le dimanche 20 septembre 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T14:00:00+02:00_2026-09-20T17:00:00+02:00
Musée de la Vie romantique 16 rue Chaptal 75009 Paris
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