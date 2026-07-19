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Journées européennes du patrimoine Musée de la Vie romantique Paris

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la Vie romantique · Paris

Journées européennes du patrimoine Musée de la Vie romantique Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la Vie romantique
Adresse
16 rue Chaptal
Ville
75009 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

14h Pierre Rouinvy, classe de piano de Jean-Marie Cottet
Frédéric Chopin, Sonate n°3 opus 58 (extrait : I Allegro Maestoso)
Johannes Brahms, Klavierstücke opus 119 (extrait : n°1 Adagio)
Richard Wagner-Franz Liszt, La mort d’Isolde

14h45 Yuna Tashiro, classe de piano de David Saudubray
Frédéric Chopin
Nocturne opus 27 n°2
Étude opus 25 n°5 (extrait : Scherzo n°4)

15h30 Pierre Rouinvy
Frédéric Chopin, Sonate n°3 opus 58 (extrait : I Allegro Maestoso)
Johannes Brahms, Klavierstücke opus 119 (extrait : n°1 Adagio)
Richard Wagner-Franz Liszt, La mort d’Isolde

16h15 Yuna Tashiro
Frédéric Chopin
Barcarolle opus 60
Valse opus 42 Ballade n°3

Les élèves pianistes du conservatoire participe aux Journées européenne du Patrimoine au Musée de la Vie romantique
Le dimanche 20 septembre 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T14:00:00+02:00_2026-09-20T17:00:00+02:00

Musée de la Vie romantique 16 rue Chaptal  75009 Paris
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis


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