Journées Européennes du Patrimoine Musée des métiers de la chaussure Saint-André-de-la-Marche Sèvremoine

Informations pratiques

Sèvremoine

Journées Européennes du Patrimoine Musée des métiers de la chaussure

Saint-André-de-la-Marche 6 rue Saint Paul Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Les Journées Européennes du Patrimoine au Musée des Métiers de la Chaussure à Saint-André-de-la-Marche.

Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, sur le thème du Patrimoine de la photographie

Le Musée des Métiers de la Chaussure ouvrira ses portes pour mettre à l’honneur le savoir-faire autour de la fabrication de la chaussure, reflet de l’identité industrielle des Mauges.

Le samedi, des professionnels du secteur, anciens ou toujours en activité, partageront leur expérience du métier et mettront exceptionnellement en marche les machines du musée pour montrer l’importance du geste dans le processus de fabrication d’une chaussure. .

Saint-André-de-la-Marche 6 rue Saint Paul Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 46 35 65 museechaussure@sevremoine.fr

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English :

European Heritage Days at the Museum of the Shoe-Making Trades in Saint-André-de-la-Marche.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Musée des métiers de la chaussure Sèvremoine a été mis à jour le 2026-07-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges