Journées européennes du Patrimoine Dans différents endroits de la ville (voir programme) Nevers

vendredi 18 septembre 2026 · Dans différents endroits de la ville (voir programme) · Nevers

Informations pratiques

Nevers

Journées européennes du Patrimoine

Dans différents endroits de la ville (voir programme) 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Du 18 au 20 septembre prochain, tout le monde est invité aux journées du patrimoine ! Vous découvrirez des lieux de Nevers ouverts une fois dans l’année, profiterez de visites guidées et d’animations pour toute la famille, au musée de la Faïence et des Beaux-Arts et d’autres endroits de la ville. Et c’est intégralement gratuit !

Familles, dès 6 ans. Gratuit, sur inscription. Lieu de RDV Dans différents endroits de la ville (voir programme) .

Dans différents endroits de la ville (voir programme) 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté museedelafaience@ville-nevers.fr

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English : Journées européennes du Patrimoine

L’événement Journées européennes du Patrimoine Nevers a été mis à jour le 2026-07-03 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)