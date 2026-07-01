Journées européennes du patrimoine, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre parc archéologique Asnapio Nord

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Dans un décor composé de chariots, de tentes et d’un fond de scène brodé, la compagnie Nessamelda-Le grimoire nomade propose des animations et des spectacles alliant le théâtre, la jonglerie, la musique et des reconstitutions de combats. Les fameuses épopées prendront ici une tournure humoristique tout en permettant d’évoquer la vie des artistes du XIème siècle.

Découvrez ou re-découvrez la plus célèbre des épopées : la Chanson de Roland narre l’ultime combat du chevalier Roland et des preux chevaliers de Charlemagne contre une armée vasconne lors de la bataille de Roncevaux. Le son de l’olifant va retentir et l’épée de Durendal scintillera !

La compagnie contera la saga de Harald Hardrade, l’impitoyable roi de Norvège qui lança une grande expédition vers l’Angleterre en 1066, la geste de Guillaume en pleine bataille d’Hastings opposant les anglo-saxon et les Normands, ainsi que celle de Guillaume d’Orange, le lieutenant de Charlemagne qui chercha à prendre la ville de Nîmes grâce à une ruse s’inspirant de la Guerre de Troie.

Nessamelda met également à l’honneur les Fables d’Ésope, légendaires dès le XIème siècle, bien avant d’être popularisées par Jean de La Fontaine. Leur mise en scène des animaux est toujours porteuse d’une morale riche de sens…ou non !

Samedi : chansons de geste à 15h, 16h et 17h, fabliaux à 17h45

Dimanche : chansons de geste à 11h30, 14h30 et 17h30, fabliaux, 12h30 et 16h

Nombreux ateliers participatifs en continu.

parc archéologique Asnapio rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 21 99 »}]

Une troupe de jongleurs itinérants s’installe sur Asnapio pour faire revivre les chansons de geste du XIème siècle ! asnapio Journées européennes du Patrimoine

Nessamelda-le grimoire nomade