Journées Européennes du Patrimoine ~ Parcours France – Amérique, de la Renaissance à l’Indépendance américaine, Bibliothèque Choiseul, Versailles

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine ~ Parcours France – Amérique, de la Renaissance à l’Indépendance américaine 19 et 20 septembre Bibliothèque Choiseul Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Pour célébrer le 250e anniversaire de l’indépendance américaine, la bibliothèque Choiseul, dont le bâtiment historique a accueilli une partie des négociations entre nations belligérantes en 1783, a imaginé un programme faisait la part belle à l’histoire conjointe de l’Amérique et de la France.

Pour l’occasion, quatre œuvres commandées à l’artiste Redpaln, peintre aux armées, seront présentées en écho aux peintures des peintres de la Guerre qui décorent cet espace unique en son genre.

Bibliothèque Choiseul 5, rue de l’Indépendance américaine – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 90 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ Les bibliothèques municipales de Versailles se répartissent sur sept sites. Le premier d’entre eux, l’ancien Hôtel des Affaires étrangères et de la Marine (Bibliothèque Choiseul) mêle collections patrimoniales et ressources d’aujourd’hui, destinées à tous les publics à partir de 12 ans.

Ouverture de la Galerie des Affaires étrangères

@ Ville de Versailles