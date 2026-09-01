Journées Européennes du Patrimoine Ministère de la Culture et de la Communication Paris
samedi 19 septembre 2026 · Ministère de la Culture et de la Communication · Paris
Informations pratiques
Paris
Journées Européennes du Patrimoine
Ministère de la Culture et de la Communication 3 rue Valois Paris Paris
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Populaires pour les portes-ouvertes de lieux habituellement inaccessibles, ou méconnus, les Journées du Patrimoine offrent un programme complet de découvertes et d’activités culturelles dans toute la région !
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Ministère de la Culture et de la Communication 3 rue Valois Paris 75001 Paris Île-de-France point-culture@culture.gouv.fr
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English :
Popular for opening up places that are usually inaccessible or little known, the Heritage Days offer a full programme of cultural discoveries and activities throughout the region!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Paris a été mis à jour le 2026-08-06 par Choose Paris Region
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