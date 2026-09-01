Journées Européennes du Patrimoine Ministère de la Culture et de la Communication Paris

samedi 19 septembre 2026 · Ministère de la Culture et de la Communication · Paris

Informations pratiques

Paris

Journées Européennes du Patrimoine

Ministère de la Culture et de la Communication 3 rue Valois Paris Paris

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Populaires pour les portes-ouvertes de lieux habituellement inaccessibles, ou méconnus, les Journées du Patrimoine offrent un programme complet de découvertes et d’activités culturelles dans toute la région !

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Ministère de la Culture et de la Communication 3 rue Valois Paris 75001 Paris Île-de-France point-culture@culture.gouv.fr

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English :

Popular for opening up places that are usually inaccessible or little known, the Heritage Days offer a full programme of cultural discoveries and activities throughout the region!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Paris a été mis à jour le 2026-08-06 par Choose Paris Region