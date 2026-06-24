Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine de l’enfance Ancienne école de Grasmagnac Vicq-sur-Breuilh
samedi 19 septembre 2026 · Vicq-sur-Breuilh
Informations pratiques
Vicq-sur-Breuilh
Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine de l’enfance Ancienne école de Grasmagnac
Grasmagnac Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Si Charlemagne était parmi nous, il partirait, certainement, en croisade pour la sauvegarde du patrimoine liée à l’éducation des enfants, comme il le fit, en 789, en fondant les bases des institutions scolaires.
Depuis plusieurs décennies, des dizaines d’écoles communales disparaissent, au grand d’âme des populations, qui voient un pan de leur mémoire s’évaporer à jamais.
A Grasmagnac, nous avons la chance d’avoir pu conserver un petit joyau des lois Jules Jerry. Une reconstitution d’une classe de l’après-guerre vous sera présentée avec un descriptif de son évolution, au fil du temps, agrémentée de photos d’époque.
Afin de raviver vos souvenirs, d’attiser votre curiosité, venez découvrir divers objets atypiques présentés de façon ludique et entendre des anecdotes insoupçonnées.
Réservation obligatoire .
Grasmagnac Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 64 79 06
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English : Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine de l’enfance Ancienne école de Grasmagnac
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine de l’enfance Ancienne école de Grasmagnac Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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