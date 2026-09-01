Journées européennes du patrimoine Piscine André Wogenscky Firminy
dimanche 20 septembre 2026 · Firminy
Informations pratiques
Firminy
Journées européennes du patrimoine Piscine André Wogenscky
1 rue des Carrières Firminy Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Visite guidée de cette piscine, conçue et réalisée par André Wogenscky, inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques et encore aujourd’hui utilisée en tant que piscine municipale.
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1 rue des Carrières Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 61 08 72 information@sitelecorbusier.com
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English :
A guided tour of this swimming pool, designed and built by André Wogenscky, which is listed on the Supplementary Inventory of Historic Monuments and is still in use today as a municipal swimming pool.
L’événement Journées européennes du patrimoine Piscine André Wogenscky Firminy a été mis à jour le 2026-08-17 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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