Journées européennes du patrimoine Place publique du village Animation Patchwork du patrimoine Rue du Bourgage La Chapelle-Longueville

dimanche 20 septembre 2026 · Rue du Bourgage · La Chapelle-Longueville

Informations pratiques

La Chapelle-Longueville

Journées européennes du patrimoine Place publique du village Animation Patchwork du patrimoine

Rue du Bourgage Place publique du village La Chapelle-Longueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Animation Patchwork du patrimoine par l’Association Les Autils.

Création d’un patchwork en tissu évoquant les éléments patrimoniaux phares de Saint-Pierre-d’Autils. Ouvert à tout public, à faire en famille.

Informations pratiques

– Horaire de 10h à 17h

– Tarif Gratuit .

Rue du Bourgage Place publique du village La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie +33 2 32 52 22 17

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English : Journées européennes du patrimoine Place publique du village Animation Patchwork du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Place publique du village Animation Patchwork du patrimoine La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération