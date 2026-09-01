UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Chapelle-Longueville

Journées européennes du patrimoine Place publique du village Animation Patchwork du patrimoine Rue du Bourgage La Chapelle-Longueville

dimanche 20 septembre 2026 · Rue du Bourgage · La Chapelle-Longueville

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue du Bourgage
Adresse
Place publique du village
Ville
27950 La Chapelle-Longueville
Département
Eure
Tarif

La Chapelle-Longueville

Journées européennes du patrimoine Place publique du village Animation Patchwork du patrimoine

Rue du Bourgage Place publique du village La Chapelle-Longueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Animation Patchwork du patrimoine par l’Association Les Autils.
Création d’un patchwork en tissu évoquant les éléments patrimoniaux phares de Saint-Pierre-d’Autils. Ouvert à tout public, à faire en famille.

Informations pratiques
– Horaire de 10h à 17h
– Tarif Gratuit   .

Rue du Bourgage Place publique du village La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie +33 2 32 52 22 17 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du patrimoine Place publique du village Animation Patchwork du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Place publique du village Animation Patchwork du patrimoine La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

À voir aussi à La Chapelle-Longueville (Eure)