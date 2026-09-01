Journées européennes du patrimoine Place publique du village Animation Patchwork du patrimoine Rue du Bourgage La Chapelle-Longueville
dimanche 20 septembre 2026 · Rue du Bourgage · La Chapelle-Longueville
Informations pratiques
La Chapelle-Longueville
Journées européennes du patrimoine Place publique du village Animation Patchwork du patrimoine
Rue du Bourgage Place publique du village La Chapelle-Longueville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Animation Patchwork du patrimoine par l’Association Les Autils.
Création d’un patchwork en tissu évoquant les éléments patrimoniaux phares de Saint-Pierre-d’Autils. Ouvert à tout public, à faire en famille.
Informations pratiques
– Horaire de 10h à 17h
– Tarif Gratuit .
Rue du Bourgage Place publique du village La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie +33 2 32 52 22 17
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English : Journées européennes du patrimoine Place publique du village Animation Patchwork du patrimoine
L’événement Journées européennes du patrimoine Place publique du village Animation Patchwork du patrimoine La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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