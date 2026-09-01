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AGENDA · La Chapelle-Longueville

Journées européennes du patrimoine Place publique du village Atelier cours de yoga géant Saint-Pierre-d’Autils La Chapelle-Longueville

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Pierre-d'Autils · La Chapelle-Longueville

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Saint-Pierre-d'Autils
Adresse
Place publique du village
Ville
27950 La Chapelle-Longueville
Département
Eure
Tarif

La Chapelle-Longueville

Journées européennes du patrimoine Place publique du village Atelier cours de yoga géant

Saint-Pierre-d’Autils Place publique du village La Chapelle-Longueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Cours de Yoga géant sur la place du village pour voir le patrimoine sous un autre angle.
Durée 1h, sous réserve des conditions météorologiques, prévoir tapis de yoga.

Informations pratiques
– Horaire à 11h
– Tarif Gratuit   .

Saint-Pierre-d’Autils Place publique du village La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie +33 2 32 52 22 17 

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English : Journées européennes du patrimoine Place publique du village Atelier cours de yoga géant

L’événement Journées européennes du patrimoine Place publique du village Atelier cours de yoga géant La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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