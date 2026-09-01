Journées européennes du patrimoine Place publique du village Atelier cours de yoga géant Saint-Pierre-d’Autils La Chapelle-Longueville

Informations pratiques

La Chapelle-Longueville

Journées européennes du patrimoine Place publique du village Atelier cours de yoga géant

Saint-Pierre-d’Autils Place publique du village La Chapelle-Longueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Cours de Yoga géant sur la place du village pour voir le patrimoine sous un autre angle.

Durée 1h, sous réserve des conditions météorologiques, prévoir tapis de yoga.

Informations pratiques

– Horaire à 11h

– Tarif Gratuit .

Saint-Pierre-d’Autils Place publique du village La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie +33 2 32 52 22 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du patrimoine Place publique du village Atelier cours de yoga géant

L’événement Journées européennes du patrimoine Place publique du village Atelier cours de yoga géant La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération