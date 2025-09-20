Journées Européennes du Patrimoine promenade découverte du hameau d’Assay

Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, explorez les trésors du hameau d’Assay à Beaulieu-sur-Loire ! Vestiges gallo-romains, château, pigeonnier… Une balade guidée de 2h30, départ à 14h30 en covoiturage depuis la Maison du terroir et d’animations.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le samedi 20 septembre, partez à la découverte du hameau d’Assay à Beaulieu-sur-Loire ! Cette promenade commentée vous invite à remonter le temps à travers les vestiges gallo-romains, à admirer un château chargé d’histoire et un pigeonnier typique. Une plongée captivante dans le passé local, mêlant nature et patrimoine architectural. La visite dure environ 2h30 et débutera à 14h30 avec un départ en covoiturage depuis la Maison du terroir et d’animations. Un moment de partage et de culture à ne pas manquer pour petits et grands curieux, passionnés d’histoire ou amoureux du territoire. .

Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 36 06 60 maison-du-terroir@beaulieu-sur-loire.fr

English :

For the European Heritage Days, explore the treasures of the hamlet of Assay in Beaulieu-sur-Loire! Gallo-Roman remains, castle, dovecote? A 2? hour guided tour, departing at 2:30 pm by car pool from the Maison du Terroir et d?Animations.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine promenade découverte du hameau d’Assay Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX