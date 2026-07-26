Informations pratiques

Béziers

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE RANDONNÉE CULTURELLE

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Partez à la découverte des paysages du sud de Béziers lors d’une balade entre patrimoine naturel et architectural.

De la Scène de Bayssan aux célèbres écluses de Fonseranes, cette randonnée culturelle et botanique vous invite à explorer un territoire riche vignes et haies champêtres, châteaux nichés dans leurs bosquets, vues sur la cathédrale Saint-Nazaire… jusqu’à l’emblématique escalier d’eau de Riquet, chef d’œuvre du XVIIe siècle.

Infos pratiques

Balade accompagnée par les architectes paysagistes du CAUE 34

3h environ 8 km À partir de 12 ans

Bonne condition physique requise

Gratuit, sur réservation (20 personnes max) .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE RANDONNÉE CULTURELLE

Set out to explore the landscapes south of Béziers on a stroll that takes you through both natural and architectural heritage sites.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE RANDONNÉE CULTURELLE Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 SCENE DE BAYSSAN