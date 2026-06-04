Journées Européennes du Patrimoine Collégiale St Barnard, Tour Jacquemart, Musée de la Chaussure… Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Journées Européennes du Patrimoine

Collégiale St Barnard, Tour Jacquemart, Musée de la Chaussure… Centre ville de Romans Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour sa 43e édition, les Journées européennes du patrimoine seront organisées les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 et auront pour thèmes Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

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Collégiale St Barnard, Tour Jacquemart, Musée de la Chaussure… Centre ville de Romans Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51

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English :

For its 43rd edition, the European Heritage Days will be held on Saturday September 19 and Sunday September 20, 2026, with the themes Heritage of photography and Heritage at risk: revive, resist, reimagine .

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme