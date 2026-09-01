Journées Européennes du Patrimoine Saint-Amand-en-Puisaye
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Amand-en-Puisaye
Informations pratiques
Saint-Amand-en-Puisaye
Journées Européennes du Patrimoine
17 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:30:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20
La céramique fleurit la vie
Dans les communs du château de Saint Amand en Puisaye la galerie Art et Matières présente les créations d’artisans et de créateurs réunis dans le cadre des Estivales des Métiers Art de Puisaye
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine venez découvrir la diversité des métiers d’art et de créations dans un territoire ou la céramique constitue le patrimoine vivant depuis des siècles
Une invitation à découvrir comment les savoir-faire hérités du passé continuent aujourd’hui à nourrir la création. À découvrir le Musée du grès consacré à l’histoire et aux savoir-faire de la poterie en Puisaye. La Maison de la Mémoire Potière qui témoigne de la vie et du travail des potiers d’autrefois
Le Village de Saint Amand en Puisaye dont l’histoire et la poterie sont profondément liées à la présence de la tradition potière. Une invitation à regarder autrement le passe toujours présent dans la vie du village .
17 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 63 72 mairie@saint-amand-en-puisaye.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-08-27 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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