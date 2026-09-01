Journées européennes du patrimoine Couriot Musée de la mine Saint-Étienne

samedi 19 septembre 2026 · Couriot Musée de la mine · Saint-Étienne

Informations pratiques

Saint-Étienne

Journées européennes du patrimoine

Couriot Musée de la mine 3 boulevard Franchet d’Esperey Saint-Étienne Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

43ième édition des journées européennes du patrimoine

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Couriot Musée de la mine 3 boulevard Franchet d’Esperey Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 43 83 23

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English :

43rd Edition of the European Heritage Days

L’événement Journées européennes du patrimoine Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-08-26 par Ville de Saint-Etienne