Journées européennes du patrimoine Couriot Musée de la mine Saint-Étienne
dimanche 20 septembre 2026 · Couriot Musée de la mine · Saint-Étienne
Informations pratiques
Saint-Étienne
Journées européennes du patrimoine
Couriot Musée de la mine 3 boulevard Franchet d’Esperey Saint-Étienne Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
43ième édition des journées européennes du patrimoine
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Couriot Musée de la mine 3 boulevard Franchet d’Esperey Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 43 83 23
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English :
43rd Edition of the European Heritage Days
L’événement Journées européennes du patrimoine Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-08-26 par Ville de Saint-Etienne
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