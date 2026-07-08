Informations pratiques

Salon-de-Provence

Journées européennes du patrimoine

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. Château de l’Emperi / Savonnerie Rampal-Latour / Eglise protestante / Théâtre Armand / Ludothèque Pile et Face / Médiathèque annexe jeunesse au Mas Dossetto … Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Partez à la découverte des trésors de notre patrimoine architectural !Familles

Des monuments emblématiques, des lieux insolites, des activités inédites, des visites guidées, des balades patrimoniales, des expositions, des concerts…



Un florilège d’animations pour tous les âges à partager en famille pour découvrir Salon-de-Provence autrement ! .

Château de l’Emperi / Savonnerie Rampal-Latour / Eglise protestante / Théâtre Armand / Ludothèque Pile et Face / Médiathèque annexe jeunesse au Mas Dossetto … Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60

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English :

Discover the treasures of our architectural heritage!

L’événement Journées européennes du patrimoine Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de Salon de Provence