Journées européennes du patrimoine Salon-de-Provence
samedi 19 septembre 2026 · Salon-de-Provence
Informations pratiques
Salon-de-Provence
Journées européennes du patrimoine
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. Château de l’Emperi / Savonnerie Rampal-Latour / Eglise protestante / Théâtre Armand / Ludothèque Pile et Face / Médiathèque annexe jeunesse au Mas Dossetto … Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Partez à la découverte des trésors de notre patrimoine architectural !Familles
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Un florilège d’animations pour tous les âges à partager en famille pour découvrir Salon-de-Provence autrement ! .
Château de l’Emperi / Savonnerie Rampal-Latour / Eglise protestante / Théâtre Armand / Ludothèque Pile et Face / Médiathèque annexe jeunesse au Mas Dossetto … Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60
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English :
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L’événement Journées européennes du patrimoine Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de Salon de Provence
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