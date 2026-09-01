Journées Européennes du Patrimoine Sous-préfecture de Segré Segré Segré-en-Anjou Bleu
dimanche 20 septembre 2026 · Segré · Segré-en-Anjou Bleu
Informations pratiques
Segré-en-Anjou Bleu
Journées Européennes du Patrimoine Sous-préfecture de Segré
Segré Place de la République Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez la Mairie de Segré lors des Journées Européennes du Patrimoine le dimanche 20 septembre 2026.
Depuis 1800, la ville de Segré est reconnue connue comme le siège d’une des sous-préfectures de Maine-et-Loire. Grâce à cette impulsion, la ville va connaître un formidable essor économique et démographique au cours des décennies suivantes. Une déambulation dans le centre-ville de Segré vous conduira jusqu’à la sous-préfecture. Vous y serez exceptionnellement accueillis par Madame Djamila Medjahed, sous-préfète de Segré.
Réservation obligatoire .
Segré Place de la République Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com
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English :
Come explore Segré Town Hall during European Heritage Days on Sunday, September 20, 2026.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Sous-préfecture de Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Anjou bleu
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