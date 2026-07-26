JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SPECTACLE TRANSPORTS EXCEPTIONNELS Béziers
samedi 19 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SPECTACLE TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
Route de Vendres Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Un danseur et une pelleteuse se rencontrent dans un duo inattendu.
Entre puissance mécanique et fragilité humaine, la machine devient partenaire de jeu, bras, main ou figure poétique.
Tour à tour impressionnante, tendre ou inquiétante, elle dialogue avec le corps dans un imaginaire entre poésie, mythe et conte.
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Gratuit, entrée libre.
Le spectacle est debout.
Parking des Savonniers. .
Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32
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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SPECTACLE TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
A dancer and an excavator come together in an unexpected duet.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SPECTACLE TRANSPORTS EXCEPTIONNELS Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 SCENE DE BAYSSAN
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