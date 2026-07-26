Informations pratiques

Béziers

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SPECTACLE TRANSPORTS EXCEPTIONNELS

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Un danseur et une pelleteuse se rencontrent dans un duo inattendu.

Entre puissance mécanique et fragilité humaine, la machine devient partenaire de jeu, bras, main ou figure poétique.

Tour à tour impressionnante, tendre ou inquiétante, elle dialogue avec le corps dans un imaginaire entre poésie, mythe et conte.

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Gratuit, entrée libre.

Le spectacle est debout.

Parking des Savonniers. .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SPECTACLE TRANSPORTS EXCEPTIONNELS

A dancer and an excavator come together in an unexpected duet.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SPECTACLE TRANSPORTS EXCEPTIONNELS Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 SCENE DE BAYSSAN