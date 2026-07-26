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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SPECTACLE TRANSPORTS EXCEPTIONNELS Béziers

samedi 19 septembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Route de Vendres
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SPECTACLE TRANSPORTS EXCEPTIONNELS

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Un danseur et une pelleteuse se rencontrent dans un duo inattendu.
Entre puissance mécanique et fragilité humaine, la machine devient partenaire de jeu, bras, main ou figure poétique.
Tour à tour impressionnante, tendre ou inquiétante, elle dialogue avec le corps dans un imaginaire entre poésie, mythe et conte.

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Gratuit, entrée libre.
Le spectacle est debout.
Parking des Savonniers.   .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SPECTACLE TRANSPORTS EXCEPTIONNELS

A dancer and an excavator come together in an unexpected duet.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SPECTACLE TRANSPORTS EXCEPTIONNELS Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 SCENE DE BAYSSAN

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