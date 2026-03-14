Journées européennes du patrimoine

Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Chaque année, lors de ces journées exceptionnelles, les monuments historiques et sites patrimoniaux de la région vous ouvrent leurs portes. L’occasion de découvrir les trésors du patrimoine alsacien, et de pousser la porte de nombreux édifices ordinairement fermés au public. .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 98 52 15

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine Strasbourg a été mis à jour le 2026-03-11 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg