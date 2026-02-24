??? Journées Européennes du Patrimoine Sully-sur-Loire

??? Journées Européennes du Patrimoine

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, rejoignez-nous pour l’événement culturel de la rentrée. Que vous soyez un habitué des lieux ou que vous franchissiez le pont du château pour la première fois, les Journées du Patrimoine sont l’occasion idéale de (re)découvrir nos collections et l’histoire de cette forteresse médiévale à un tarif privilégié.

? L’Exclusivité Visite insolite Ascension d’une Tour

Pour cette édition, le château vous propose une expérience vertigineuse l’ouverture exceptionnelle d’une de ses tours, habituellement fermée au public. .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86

English :

