Journées européennes du patrimoine Vallée des grottes de Saulges Thorigné-en-Charnie

Journées européennes du patrimoine

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Musée de Préhistoire et Grottes de Saulges

Le musée de Préhistoire et les grottes de Saulges célèbrent les Journées du Patrimoine ! Rejoignez-nous les 19 et 20 septembre pour profiter des grottes au tarif réduit et du musée gratuit.

Une question technique sur les gestes et outils de la Préhistoire ? Quelques minutes à tuer entre deux visites ? Le campement préhistorique joue les prolongations de 14h à 18h remontez le temps avec notre médiateur. Percez les secrets de l’allumage du feu, explorez les techniques des artistes préhistoriques ou faites résonner des sons ancestraux dans la vallée.

Réservation sur la billetterie en ligne obligatoire

Grottes au tarif réduit musée inclus dans le billet .

Vallée des grottes de Saulges Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 90 51 30

English :

Saulges Prehistory Museum and Caves

