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Journées Européennes du Patrimoine Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Journées Européennes du Patrimoine Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Journées Européennes du Patrimoine Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe samedi 19 septembre 2026.

Adresse : Château de Ratilly

Ville : 89520 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Département : Yonne

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif : 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Journées Européennes du Patrimoine

Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Venez découvrir le château de Ratilly sous un nouvel angle lors d’une visite commentée par nos guides. Vous pourrez visiter le pigeonnier, les greniers, la cuisine, découvrir les extérieurs, un atelier traditionnel de grès avec démonstrations ainsi qu’une exposition d’art contemporain.   .

Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 12 13 74  chateauderatilly@orange.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-21 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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