Journées Européennes du Patrimoine Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Journées Européennes du Patrimoine Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe samedi 19 septembre 2026.
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Journées Européennes du Patrimoine
Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir le château de Ratilly sous un nouvel angle lors d’une visite commentée par nos guides. Vous pourrez visiter le pigeonnier, les greniers, la cuisine, découvrir les extérieurs, un atelier traditionnel de grès avec démonstrations ainsi qu’une exposition d’art contemporain. .
Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 12 13 74 chateauderatilly@orange.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-21 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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