Concert de MENALUA , Quartet Jazz et Brésil, Flamenco Rue de la Fontaine des Huches Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Concert de MENALUA , Quartet Jazz et Brésil, Flamenco

Rue de la Fontaine des Huches Château de Ratilly, rue de la Fontaine des Huches Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-08-08

MENALUA, Quartet

Jazz et Brésil, Flamenco

Mathilde Gardien voix, piano synthé, composition

Romain Salmon guitares, composition

Matis Regnault contrebasse

Basile Guéguen batterie

En naviguant entre jazz moderne, influences latines et chanson intimiste, MENALUA trace un sillon singulier dans le paysage actuel du jazz français. Ce groupe, récompensé à Vannes (1er prix du Tremplin National Vannes Echos Jazz 2024) puis à Crest (1er prix du concours de jazz vocal de Crest Jazz 2025), surprend par sa “capacité à visiter des territoires fort complexes, tout en pouvant se révéler au contraire plus accessible” (P-A Jonard, Longueur d’Ondes). La conversation entre ses membres, constante et à géométrie variable, offre une véritable poésie de l’instant.

Contraction de “Menina da Lua” (Fille de la Lune en portugais et clin d’œil à la sublime chanson de Renato Motha), MENALUA fait à la fois écho à une forme d’onirisme ainsi qu’aux musiques brésiliennes qui ont profondément marqué les musicien.ne.s du groupe dans leur construction d’artistes. Cette musique métissée se met au service de textes écrits aussi bien en langue française ou anglaise, à découvrir dans l’album “Premier Printemps”, sorti le 6 juin 2025. .

Rue de la Fontaine des Huches Château de Ratilly, rue de la Fontaine des Huches Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 12 13 74 chateauderatilly@orange.fr

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English : Concert de MENALUA , Quartet Jazz et Brésil, Flamenco

L’événement Concert de MENALUA , Quartet Jazz et Brésil, Flamenco Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-04-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)