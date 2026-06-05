Journées Européennes du Patrimoine Musée Départemental d’Art Moderne collection Zervos Vézelay
Journées Européennes du Patrimoine Musée Départemental d’Art Moderne collection Zervos Vézelay samedi 19 septembre 2026.
Vézelay
Journées Européennes du Patrimoine
Musée Départemental d’Art Moderne collection Zervos 14 Rue Saint-Étienne Vézelay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Créées en 1984 sous le nom de Journées Portes ouvertes des monuments historiques par le ministère de la Culture, les Journées européennes du Patrimoine ont pour objectif de montrer au plus grand nombre la richesse extraordinaire de notre patrimoine au travers de rendez-vous inédits, de visites insolites et d’ouvertures exceptionnelles. Participer à la protection du patrimoine, c’est veiller à le faire connaître et à ce qu’il soit accessible.
Venez découvrir l’histoire du musée à travers la Maison Romain-Rolland dans laquelle il prend place depuis vingt ans déjà et les différents métiers du musée qui participent activement à la conservation et à la promotion de sa collection. Nous vous attendons nombreux au musée pour profiter de ce week-end placé sous le signe de l’héritage et de la transmission.
. Visite commentée autour du thème national : le patrimoine en danger
. Samedi et dimanche à 10h30
. Durée : 1h env.
. Atelier famille : le jardin de demain
. Dans les jardins du musée
. Samedi et dimanche entre 14h et 17h
. Gratuit
. Sans réservation, dans la limite des places disponibles .
Musée Départemental d’Art Moderne collection Zervos 14 Rue Saint-Étienne Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 39 26 mdam-zervos@yonne.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Vézelay a été mis à jour le 2026-06-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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