Journées européennes du patrimoine Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Villeneuve-d’Ascq

Journées européennes du patrimoine

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans un décor composé de chariots, de tentes et d’un fond de scène brodé, la compagnie Nessamelda-Le grimoire nomade propose des animations et des spectacles alliant le théâtre, la jonglerie, la musique et des reconstitutions de combats. Les fameuses épopées prendront ici une tournure humoristique tout en permettant d’évoquer la vie des artistes du XIème siècle.

Découvrez ou re-découvrez la plus célèbre des épopées la Chanson de Roland narre l’ultime combat du chevalier Roland et des preux chevaliers de Charlemagne contre une armée vasconne lors de la bataille de Roncevaux. Le son de l’olifant va retentir et l’épée de Durendal scintillera !

La compagnie contera la saga de Harald Hardrade, l’impitoyable roi de Norvège qui lança une grande expédition vers l’Angleterre en 1066, la geste de Guillaume en pleine bataille d’Hastings opposant les anglo-saxon et les Normands, ainsi que celle de Guillaume d’Orange, le lieutenant de Charlemagne qui chercha à prendre la ville de Nîmes grâce à une ruse s’inspirant de la Guerre de Troie.

Nessamelda met également à l’honneur les Fables d’Ésope, légendaires dès le XIème siècle, bien avant d’être popularisées par Jean de La Fontaine. Leur mise en scène des animaux est toujours porteuse d’une morale riche de sens…ou non !

Samedi chansons de geste à 15h, 16h et 17h, fabliaux à 17h45

Dimanche chansons de geste à 11h30, 14h30 et 17h30, fabliaux, 12h30 et 16h

Nombreux ateliers participatifs en continu.

Dans un décor composé de chariots, de tentes et d’un fond de scène brodé, la compagnie Nessamelda-Le grimoire nomade propose des animations et des spectacles alliant le théâtre, la jonglerie, la musique et des reconstitutions de combats. Les fameuses épopées prendront ici une tournure humoristique tout en permettant d’évoquer la vie des artistes du XIème siècle.

Découvrez ou re-découvrez la plus célèbre des épopées la Chanson de Roland narre l’ultime combat du chevalier Roland et des preux chevaliers de Charlemagne contre une armée vasconne lors de la bataille de Roncevaux. Le son de l’olifant va retentir et l’épée de Durendal scintillera !

La compagnie contera la saga de Harald Hardrade, l’impitoyable roi de Norvège qui lança une grande expédition vers l’Angleterre en 1066, la geste de Guillaume en pleine bataille d’Hastings opposant les anglo-saxon et les Normands, ainsi que celle de Guillaume d’Orange, le lieutenant de Charlemagne qui chercha à prendre la ville de Nîmes grâce à une ruse s’inspirant de la Guerre de Troie.

Nessamelda met également à l’honneur les Fables d’Ésope, légendaires dès le XIème siècle, bien avant d’être popularisées par Jean de La Fontaine. Leur mise en scène des animaux est toujours porteuse d’une morale riche de sens…ou non !

Samedi chansons de geste à 15h, 16h et 17h, fabliaux à 17h45

Dimanche chansons de geste à 11h30, 14h30 et 17h30, fabliaux, 12h30 et 16h

Nombreux ateliers participatifs en continu. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99

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English :

Against a backdrop of wagons, tents, and an embroidered stage curtain, the Nessamelda-Le Grimoire Nomade theater company presents activities and performances that combine theater, juggling, music, and reenactments of battles. The famous epics take on a humorous twist here, while offering a glimpse into the lives of 11th-century artists.

Discover or rediscover the most famous of the “épopées”: The Song of Roland recounts the final battle of the knight Roland and Charlemagne’s valiant knights against a Basque army at the Battle of Roncesvalles. The sound of the olifant will ring out, and Durendal’s sword will gleam!

The troupe will recount the saga of Harald Hardrada, the ruthless king of Norway who launched a great expedition to England in 1066, the exploits of William in the midst of the Battle ofHastings, pitting the Anglo-Saxons against the Normans, as well as the exploits of William of Orange, Charlemagne’s lieutenant, who sought to capture the city of Nîmes using a ruse inspired by the Trojan War.

Nessamelda also pays tribute to Aesop’s Fables, which have been legendary since the 11th century, long before they were popularized by Jean de La Fontaine. Do their animal-centered performances always convey a meaningful moral—or not?

Saturday: chansons de geste at 3:00 p.m., 4:00 p.m., and 5:00 p.m.; fabliaux at 5:45 p.m.

Sunday: chansons de geste at 11:30 a.m., 2:30 p.m., and 5:30 p.m.; fabliaux at 12:30 p.m. and 4:00 p.m.

Numerous hands-on workshops running throughout the day.

L’événement Journées européennes du patrimoine Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-07-01 par Hauts-de-France Tourisme