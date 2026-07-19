Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée de la Banque de France Charente Banque de France Angoulême
vendredi 18 septembre 2026 · Banque de France · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée de la Banque de France Charente
Banque de France 9 rue du château Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Venez découvrir les missions de la Banque de France. Au programme apprendre à détecter les faux billets, mieux connaître son histoire, découvrir leurs ateliers d’éducation financière et comprendre le fonctionnement du monde de l’entreprise.
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Banque de France 9 rue du château Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
Come learn about the Banque de France’s missions. On the agenda: learn how to spot counterfeit bills, learn more about its history, explore its financial education workshops, and understand how the business world works.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée de la Banque de France Charente Angoulême a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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