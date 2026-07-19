Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée de la Banque de France Charente Banque de France Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée de la Banque de France Charente

Banque de France 9 rue du château Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Venez découvrir les missions de la Banque de France. Au programme apprendre à détecter les faux billets, mieux connaître son histoire, découvrir leurs ateliers d’éducation financière et comprendre le fonctionnement du monde de l’entreprise.

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Banque de France 9 rue du château Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

Come learn about the Banque de France’s missions. On the agenda: learn how to spot counterfeit bills, learn more about its history, explore its financial education workshops, and understand how the business world works.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée de la Banque de France Charente Angoulême a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême