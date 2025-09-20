Journées Européennes du Patrimoine visite commentée de la Maison des Chanoines Beaulieu-sur-Loire
Journées Européennes du Patrimoine visite commentée de la Maison des Chanoines Beaulieu-sur-Loire dimanche 20 septembre 2026.
Journées Européennes du Patrimoine visite commentée de la Maison des Chanoines
10 place de l’église Beaulieu-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visitez cette ancienne demeure propriété des chanoines de Bourges datant du XVe siècle
La mairie actuelle fut la propriété des Chanoines de Bourges au XIVe siècle. Le bâtiment avec façade sur la place de l’église en pans de bois abrite une grande salle d’accueil intérieure avec les vestiges du four à pain. Un escalier en pierre à vis mène dans la tour carrée abritant au pigeonnier. .
10 place de l’église Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 87 24 maison-du-terroir@beaulieu-sur-loire.fr
English :
Visit this former residence, owned by the canons of Bourges and dating from the 15th century
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite commentée de la Maison des Chanoines Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
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