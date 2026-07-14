Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée de Pontarlier Pontarlier
samedi 19 septembre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée de Pontarlier
RDV à l’Office de Tourisme Pontarlier Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
A 10h ou à 16h.
Dans le cadre des journées européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme vous propose de partir à la découverte de Pontarlier, ville authentique et de caractère. Laissez-vous séduire par son histoire, ses ruelles, ses monuments et son église.
Réservation indispensable dans les bureaux de l’Office de Tourisme ou par téléphone, nombre de places limités. .
RDV à l’Office de Tourisme Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33 pontarlier@destination-hautdoubs.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée de Pontarlier
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée de Pontarlier Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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