Informations pratiques

Pontarlier

Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée de Pontarlier

RDV à l’Office de Tourisme Pontarlier Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

A 10h ou à 16h.

Dans le cadre des journées européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme vous propose de partir à la découverte de Pontarlier, ville authentique et de caractère. Laissez-vous séduire par son histoire, ses ruelles, ses monuments et son église.

Réservation indispensable dans les bureaux de l’Office de Tourisme ou par téléphone, nombre de places limités. .

RDV à l’Office de Tourisme Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33 pontarlier@destination-hautdoubs.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée de Pontarlier

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée de Pontarlier Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS