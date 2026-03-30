Journées Européennes du Patrimoine visite de la Chapelle Saint Lazare Varzy Forêt de Ronceaux Varzy
Journées Européennes du Patrimoine visite de la Chapelle Saint Lazare Varzy Forêt de Ronceaux Varzy dimanche 20 septembre 2026.
Journées Européennes du Patrimoine visite de la Chapelle Saint Lazare Varzy
Forêt de Ronceaux Chapelle Saint Lazare Varzy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des journées du patrimoine, visite de la Chapelle Saint Lazare, ancien lieu de culte de la léproserie de Vaumorin. Entrée libre .
Forêt de Ronceaux Chapelle Saint Lazare Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 43 73
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English : Journées Européennes du Patrimoine visite de la Chapelle Saint Lazare Varzy
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite de la Chapelle Saint Lazare Varzy Varzy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais
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