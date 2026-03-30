Journées Européennes du Patrimoine visite de l’ancienne huilerie Marriaux VARZY Faubourg de Marcy Varzy

Journées Européennes du Patrimoine visite de l’ancienne huilerie Marriaux VARZY Faubourg de Marcy Varzy dimanche 20 septembre 2026.

Journées Européennes du Patrimoine visite de l’ancienne huilerie Marriaux VARZY

Faubourg de Marcy Ancienne huilerie Marriaux Varzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Dans le cadre des journées du patrimoine, visite de l’ancienne huilerie Marriaux. Entrée libre   .

Faubourg de Marcy Ancienne huilerie Marriaux Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 43 73 

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite de l’ancienne huilerie Marriaux VARZY

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite de l’ancienne huilerie Marriaux VARZY Varzy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais

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