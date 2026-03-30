Journées Européennes du Patrimoine visite de l’église Saint Pierre VARZY Eglise Saint Pierre Varzy

Journées Européennes du Patrimoine visite de l’église Saint Pierre VARZY Eglise Saint Pierre Varzy dimanche 20 septembre 2026.

Journées Européennes du Patrimoine visite de l’église Saint Pierre VARZY

Eglise Saint Pierre 10 rue Saint Pierre Varzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Dans le cadre des journées du patrimoine, visite de l’église Saint Pierre (triptyque de Sainte Eugénie, trésor). Entrée libre   .

Eglise Saint Pierre 10 rue Saint Pierre Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 43 73 

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite de l’église Saint Pierre VARZY

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite de l’église Saint Pierre VARZY Varzy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais

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